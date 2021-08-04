/643809/بعد-برونزية-كيشو-تعرف-على-ميداليات-مصر-في-المصارعة-الرومانية

جلب محمد إبراهيم كيشو، باالميدالية الأولمبية الثالثة لمصر، في النسخة الحالية من الدورة الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليبانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج ميداليات مصر في المصارعة الرومانية:

ميداليات مصر في المصارعة الرومانية

وتعد تلك الميدالية التي توج بها كيشو، هي الثالثة لمصر في تلك النسخة من اتلاولمبياد، بعد برونزيتي التايكواندو، لكل من: لسيف عيسى (وزن -80 كلج) وهداية ملاك (وزن -57 كلج).

كما أنها هي ثامن ميدالية لمصر في المصارعة الرومانية، وجاء الـ 7 ميداليات السابقين كالتالي:

ذهبية إبراهيم مصطفى في 1928، وفضية محمود حسن في 1948 وبرونزية عبد العال راشد في 1952 وفضية عثمان السيد في 1960 وذهبية كرم جابر في عام 2004 وفضية كرم جابر أيضا في عام 2012.

نجح كيشو في جلب الميدالية الأولمبية الثالثة لمصر، وذلك عقب تتويج سيف عيسى بالبرونزية في منافسات التايكوندو، بالإضافة إلى تتويج هداية ملاك أيضا بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.

من هو كيشو؟

ولد محمد إبراهيم السيد في 21 مارس 1998، وبدأ ممارسة المصرعة وهو في الخامسة من عمره، عندما لعب في أحد مراكز الشباب بالإسكندرية.

إنجازاته وبطولاته

حقق في الـ 15 من عمره تحقيق أول ميدالية عالمية في مشواره بعالم المصارعة الرومانية.

فاز ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عام، مرتينن متتاليتين، وذلك في عام 2018/2019.

توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم، في البطولة الإفريقية في نسختين، الأولى كانت 2016 والتي أقيمت بالإسكندرية 2016، والأخرى 2018، والتي أقيمت في بورت هاركورت، نيجيريا.

وحصل على الميدالية الفضية لمنافسات وزن 75 كجم، في نسخة 2017 من البطولة الإفريقية.

كما حقق الميدالية الذهبية لسباق وزن 67 كجم، في دورة الألعاب الأفريقية عام 2019.

تأهل إلى تلك النسخة من الأولمبياد، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما حصل على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة 2019.

وتم اختياره كأفضل مصارع في 2019 تحت 23 عام، من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة.

وأخيرا المديالية البرونزية التي حققها اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.