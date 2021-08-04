«الموضوع طلع مش كورونا».. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

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شهدت الحالة الصحية لبيومي فؤاد تطورا جديدا يتجه نحو الإستقرار، اذ أعلن بشكل مفاجأ عن تعرضه لوعكه صحية أدت إلى فقدانه الوعى لمدة 24 ساعة أثناء زيارته لدولة الإمارات دون التصريح بأي تفاصيل أخرى عن مرضه.

دوت الخليج يكشف أخر تطوارات الحالة الصحية لبيومي فؤاد

وكشفت مصادر طبية عن أخر التطورات الصحية للفنان بيومى مشيرة إلى أنها بدأت تتحسن تدريجيا بشكل كبير وأفضل عن الفترة السابقة اذ كان يعانى من دور برد شديد لم يسبق أن مر عليه وأن الفحوصات قد أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد ولم يكن سوى دور برد شديد .

صرح بيومي فؤاد لأحد المصادر عن حالته كاشفا عن عودته لمصر خلال الفترة المقبلة، قائلا: أنا بخير وكويس الحمد لله، وبشكر كل من اهتم وسأل عني، وأضاف أنه حاليا موجود في مدينة أبوظبي، ومن المقرر عودته إلى مصر خلال الأيام المقبلة”.

بيومي فؤاد يشهد حالة من الإزدهار الفني

ويعيش الفنان بيومي فؤاد خلال الفترة الحالية حالة من الإزدهار الفني، اذ يعرض له الأن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي لا زال يحقق نجاحات ساحقة في دور العرض وهو من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

كما ينتظر بيومي فؤاد عرض فيلم «الإنس والنمس» التي في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.