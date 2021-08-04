«طبيب الزقازيق ومترو الأنفاق وسوسته البنطلون».. أشهر جرائم التحرش في المواصلات العامة

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ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الجرائم وأشهرها وقائع تحرش وقعت داخل وسائل المواصلات، سواء كانت «أتوبيس أو ميكروباص،أو مترو الأنفاق»، وكشفت وسائل التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وكاميرا الموبايل في توثيق تلك الجرائم، البشعة من خلال النشر على صفحات «فيسبوك»، لفضح مرتكبي تلك الجرائم البشعة، ووضعهم امام المساءلة القانوينة،للضبطهم ومعاقبتهم أمام العدالة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل وقائع «التحرش في المواصلات العامة».. أشهرها طفلة الميكروباص ورجل المترو وسوسته البنطلون .

«ميكروباص أوسيم»

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على متحرش جديد، في منطقة أوسيم لإتهامة بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة « الميكروباص» خلال عودتها إلى منزلها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مدته 90 ثانية يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بوضع يده على «مؤخرة»، فتاة تجلس في المقعد الأمامي في سيارة ميكروباص.

مقطع فيديو

قامت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع الفيديو وتم تحديد هوية ناشر المقطع، وتبين أن الفتاة مقيمة بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة، وباستدعائها حضرت إلى قسم الشرطة وبصحبتها والدتها، التي أكدت أنها حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص جلس خلفها أحد الأشخاص وقام بالتحرش بها جنسيا وأنها صورت المتحرش بهاتفها المحمول.

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق في واقعة التحرش بطفلة تدعى "س.ع" تبلغ من العمر 15 عامًا داخل ميكروباص بأوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما تستمع النيابة، لأقوال الفتاة والمتهم.

وأدلت الفتاة بأقوالها أمام النيابة بأنها كانت مع والدتها في ميكروباص بكوبري الزيدية الواقع بمنطقة أوسيم، في اتجاههن لمنطقة الكيت كات، وأثناء سير الميكروباص جلس المتهم بخلفها، وقام بملامسة أماكن حساسة في جسدها، على الفور صرخت الضحية وأبلغت والدتها، وحررا محضر بالواقعة.

وأدلت الفتاة بأقوالها أمام النيابة بأنها كانت مع والدتها في ميكروباص بكوبري الزيدية الواقع بمنطقة أوسيم، في اتجاههن لمنطقة الكيت كات، وأثناء سير الميكروباص جلس المتهم بخلفها، وقام بملامسة أماكن حساسة في جسدها، على الفور صرخت الضحية وأبلغت والدتها، وحررا محضر بالواقعة.

«متحرش المترو»

في شهر يونيو الماضي، عاقبت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، متحرش المعادي بالحبس عام مع الشغل وتغريمه 10000 جنيه في استئناف على حكم حبسه.

وعاقبت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، المتهم بالقيام بفعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس متحرش مترو الأنفاق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح العلني، فيما قدم المتهم بالتحرش بفتاة وارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل مترو الأنفاق، خلال التحقيقات معه أمام نيابة النزهة شهادة طبية تفيد مرضه النفسي، نافيًا تحرشه بالمجني عليه قائلا: «كنت بعدل هدومي».

«أتوبيس الهرم وسوستة البنطلون »

كشفت تحقيقات وتحريات مباحث الجيزة، أن المتهم بالتحرش بفتاة داخل «أتوبيس الهرم» يعمل مهندسا مدنيا بجهة حكومية، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية

كانت مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك»، تداولت مقطع فيديو قامت بتصويره فتاة داخل أتوبيس نقل العام يظهر فيه شاب يوم بفتح «سوستة بنطلونه» ويضع يده على جزء حساس من جسده، أثناء جلوسه بالقرب منها في شارع الهرم.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع الفيديو بعد انتشاره للتأكيد من صحته والكشف عن هوية المتهم، كما تم الاستماع إلى أقوال سائق الأتوبيس وعدد من شهود عليان، وقالوا في طريقهم من الهرم إلى ميدان الجيزة داخل أتوبيس نقل عام، فسمعوا أصوات استغاثة من المجني عليها وبعد أن أخبرتهم بتصرفاته، قاموا بإجباره على النزول في منتصف الطريق.

وبمواجهة المتهم بالفيديو، أكد أنه لم يقصد أن يصدر منه فعل فاضح أو خادش للحياء، مؤكدا أنه يعاني من مرض جلدي، وقال: «أنا كنت بهرش بطريقة عفوية» أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام وطالبت شرطة مباحث الهرم باستكمال التحريات في الواقعة.

طبيب الزقازيق المتحرش

كان تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورد بلاغا من طالبة تدعي " ه .ا " و سائق ميكروباص يتهمون " ع . م " طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجني عليها .

وقررت نيابة قسم تاني الزقازيق بحبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيق موجه له تهمتي فعل فاضح و التحرش و تحرر محضر بالواقعة رقم 6583 قسم ثان.

ممارسة العادة السرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل ضبط طبيب على خلفية اتهامه بفعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة فى الشرقية

ذكرت النيابة فى بيانها أنها أُخطرت من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح يوم الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر الماضى تجمعَ عدد من المواطنين، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على النيابة.

وأشارت إلى أن المجنى عليها شهدت فى تحقيقات النيابة بنظر المتهم إليها وإيتائه أفعالًا خدشت حيائها، منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن فى وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.

فعل فاضح

واستجوبت النيابة المتهم فيما نُسب إليه من إيتائه فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وتعرضه للغير فى مكان عام بإيتاء أمورٍ إباحيَّة، فقرَّر أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذى كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجنى عليها، وأكدت تحريات الشرطة إيتاء المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجنى عليها خلال ذلك، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبس المتهم 15 يومًا إضافيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها

قالت أسرة فتاة الزقازيق، التى اتهمت طبيب بالتحرش بها، إنهم تلقوا العديد من الاتصالات للتصالح مع الطبيب، معربين عن رفضهم التام للتصالح، والتمسك بحق ابنتهم ومعاقبة الطبيب بالقانون لارتكابه فعل فاضح بالمواصلات العامة

قضت محكمة جنح مستأنف بندر ثان الزقازيق، بمعاقبة " ع م" معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى واقعة اتهامه بالتحرش داخل سيارة أجرة بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنح ثانى الزقازيق الصادر بحبسه سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل.