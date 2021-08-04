الرئيس السيسي: لبنان قادر بعزيمة أبنائه على النهوض من كبوته

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن " لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أبناء لبنان قادرون على العودة مجدداً ليكون بلدهم مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه"، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، فى المؤتمر الدولى لدعم الشعب اللبنانى الشقيق، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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