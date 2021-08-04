مصر تعرب عن خالص التعازي لجمهورية التشيك وذوي الضحايا جرّاء حادث...

تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 4 أغسطس الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية التشيك الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تصادم قطارين بالقرب من بلدة ميلافتشي غرب التشيك مما أسفر عن عدد من القتلى وعشرات الجرحى، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.
وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب التشيك الصديقة في هذا المصاب الأليم.
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