"سؤال وجواب" حول نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية للالتحاق بالعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢

س1: ما مزايا نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

• يحقق نظام القبول الإلكتروني الموحد لكافة كليات الجامعات الخاصة والأهلية العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة، ويمنع التلاعب في اختيار الطلاب.

س2: ما الشهادات التي يطبق عليها نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

• يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية).

س3: ما نظام قبول خريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية بالجامعات الخاصة والأهلية)؟

• يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

س4: ما الجامعات الخاصة والأهلية المشاركة في التنسيق الإلكتروني؟

• تشارك كافة الجامعات الخاصة والأهلية المصرية في نظام القبول الإلكتروني، وعددها 30 جامعة، وتشمل:

أولاً: جامعات خاصة(٢٦ جامعة):

• مصر الدولية.

• الألمانية بالقاهرة.

• أكتوبر للعلوم الحديثة.

• الأهرام الكندية.

• مصر للعلوم والتكنولوجيا.

• المستقبل.

• المصرية الروسية.

• 6 أكتوبر.

• النهضة.

• الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

• الفرنسية في مصر.

• البريطانية في مصر.

• سيناء – القنطرة.

• النيل.

• فاروس.

• المصرية للتعلم الإلكتروني.

• هليوبوليس.

• بدر.

• دراية.

• الجيزة الجديدة.

• الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

• حورس.

• المصرية الصينية.

• سفنكس.

• ميريت.

• السلام.

ثانيًا: الجامعات الأهلية ( 4 جامعات):

• العلمين الدولية.

• الجلالة.

• الملك سلمان الدولية.

• المنصورة الجديدة.

س5: كيف يتعرف الطالب على التخصصات المختلفة المتاحة بالجامعات الخاصة والأهلية؟

• يقوم الطالب بالدخول على مواقع الجامعات المختلفة للتعرف على ما يلي:

✓ التخصصات الموجودة بالجامعةوالأعداد المقررة لها.

✓ الرسوم الدراسية وطريقة سدادهالكل كلية أو برنامج.

✓ نظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

س6: ما مراحل التقديم لنظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

هناك 4 مراحل للقبول:

المرحلة الأولى:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

المرحلة الثالثة:

• تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

المرحلة الرابعة:

• يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

س7: ما خطوات التقديم على نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

• بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة-الفنية- الأزهرية) بالدخول علي منصة القبول الإلكتروني بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية ( cpnu-admission.edu.eg )ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

• حينما تظهر للطالب استمارة قبول إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات في فترة أقصاها 48 ساعة، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

س8: ما نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)؟

• يتم القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.

• ويتم احتساب المجموع المكافئ على النحو التالي: (مجموع الطالب + درجات اختبار القبول).

المركز الإعلامي

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي