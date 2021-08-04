مدبولى: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمعايير واضحة تلبى متطلبات الناس

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، إذ توجه إلى قرية التقدم بمركز القنطرة شرق، المستهدفة أيضا ضمن هذه المبادرة المهمة.





وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يتم وفق نماذج محددة فى الإنشاء والتجهيز لكل المبانى الخدمية والمحطات وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبى متطلبات الناس، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشآت الأخرى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تحديد المشروعات يتم بصورة تراعى خصوصية واحتياجات كل قرية مستهدفة.

وتابع مدبولى مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، واستمع إلى شرح من المسؤول عن مبادرة حياة كريمة، الذى أوضح أن مساحة المجمع 430 مترا مربعا، وينفذ وفق نموذج موحد فى القرى المستهدفة، وسيقدم المجمع خدمات المواطنين البالغة 8 خدمات هى مركز تكنولوجى، والسجل المدنى، وشهر عقارى، ووحدة محلية، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي، والتضامن الاجتماعى، ويبلغ عدد المجمعات الخدمية الحكومية بمركز القنطرة شرق 4 مجمعات موزعة على قرى الأبطال والسلام، والتقدم، وقرية جلبانة.

وخلال جولته فى قرية التقدم وجه رئيس الوزراء بسرعة تطوير الطرق الداخلية بالقرية، كما مر على موقع انشاء مركز شباب التقدم ضمن المبادرة الرئاسية، الذى سيضم صالة أنشطة، ومكتبة، وحضانة، وصالة ألعاب، ومكاتب إدارية.

كما تابع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بالقرية، وإقامة خزان المياه، بسعة 500 م3، والذى يساهم بدوره أيضا فى توفير خدمة مياه الشرب لأهالى القرى وعدد من القرى المجاورة والتوابع، فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.