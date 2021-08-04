مدبولى: مشروعات المبادرة الرئاسية تمس حياة الناس بصورة مباشرة

جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة أكد المسؤول عن مبادرة "حياة كريمة" فى مركز القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، أن عدد القرى المستفيدة من المبادرة فى "القنطرة شرق" يبلغ 16 قرية و37 تابعًا، موضحًا أن إجمالى المشروعات التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى هذا المركز 106 مشروعات، وتم البدء فى تنفيذ جميع المشروعات، وتختلف نسب تنفيذ المشروعات.

وزار رئيس الوزراء عددًا من المشروعات واستمع إلى شرح حولها من القائمين على تنفيذ المبادرة بـ "القنطرة شرق"، وبدأ الجولة بتفقد مشروع رفع كفاءة وحدة الإسعاف بقرية الأبطال، والتى تخضع للتطوير بعد تهالك الوحدة القديمة، إذ تخدم نحو 30 ألف مواطن داخل القرية وجوارها، ويتم تزويدها بالشبكة الموحدة الجديدة، وشبكه إنترنت، بما يساعد على تحقيق التواصل المباشر مع سيارات الإسعاف، والمستشفيات الحكومية والخاصة بالمنطقة، كما يتم تزويدها بالكاميرات لمراقبة التعامل مع المرضى، ويتم التطوير وفق نموذج معتمد حيث تبلغ مساحة الوحدة 80 م2، تتضمن جراجًا لسيارات الإسعاف، واستراحة للمسعفين والسائقين، وغرفة استقبال وغرف خدمية.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إقامة مجمع الخدمات الزراعى بقرية الأبطال، واستمع إلى شرح حول المشروع الذى سيضم وحدة الطب البيطرى، ومركز تجميع الألبان، والجمعية الزراعية، ومركز الإرشاد الزراعى، ويبلغ عدد المراكز الزراعية بمركز القنطرة شرق 4 مراكز موزعة بقرى الأبطال والسلام والتقدم وجلبانة، وتفقد أيضًا مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومى بقرية الأبطال، والذى سيضم مركزا تكنولوجيا، والسجل المدنى، والشهر العقارى، ومكتب التموين، ومكتب البريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلى، والتضامن الاجتماعى، بإجمالى 8 خدمات يتيحها المجمع، ويتكون من 3 أدوار مساحة كل دور 400 م2.

كما تفقد مدبولى ومرافقوه مشروع إنشاء خزان لمياه الشرب بقرية السلام بسعة 500 م3، حيث وجه بتسريع الأعمال فى مشروع خزان المياه نظرًا لأهميته، واستمع إلى شرح من مسؤولى "حياة كريمة" تمت خلاله الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من شبكة المياه فى القرية بالكامل، وتسليمها الى شركة المياه والصرف الصحى، ويتم حاليا تنفيذ هذا الخزان لمياه الشرب بسعة 500 م3، ليخدم القرى ويوفر مياه الشرب لقرى مثل: السلام، والأحرار، وميت أبو الكوم، وعزبة الشيخ سويلم، وتوابعها، والهدف الثانى للخزان أنه يحقق الاتزان المائى لقرى شرق البحيرات بالكامل، ومن المقرر تسليمه فى نوفمبر القادم، ويتم حاليا طبقات الإحلال بالخرسانة العادية، والحوائط، وتم التعامل مع المياه الجوفية.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى، إذ استمع إلى شرح حول المشروع، وسأل رئيس الوزراء عن أسماء الشركات التى تنفذ المشروع، مؤكدًا أهمية أن تكون الأولوية فى التنفيذ للشركات المحلية لتتيح فرص عمل لأبناء المحافظة.

واستمع إلى شرح أوضح أن المدرسة فى وضعها السابق كانت مكونة من 10 فصول، تضم المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وتستوعب 964 تلميذا مقيدين بها فى الوقت الحالى، وكانت الكثافة من 90 إلى 95 تلميذا فى الفصل الواحد، وتم التأكيد أن المدرسة تم إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتضمن التطوير إنشاء جناح جديد يتم تنفيذه حاليًا، سيضم نحو 33 فصلاً جديدًا، كما يشمل المشروع رفع كفاءة المبنى القديم أيضًا، ويكتسب هذا المشروع أهمية لكون المدرسة تخدم قرية السلام، والأحرار، وميت أبو الكوم، والشباب، وعددًا من التوابع يصل إلى 22 تابعًا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتسليمه فى نهاية ديسمبر 2021.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وحدة طب الأسرة بقرية الأبطال، المصممة طبقا للمعايير الإنشائية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، واستمع الى شرح من الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة فى الاسماعيلية، الذى أشار إلى أن الوحدة من المقرر أن تعمل طبقا لنظم تشغيل هيئة الرعاية الصحية ونظم الإحالة وخدمات طب الأسرة، وأوضح أن هذه الوحدة تخدم عدد سكان قرى الأبطال والسلام بواقع نحو 12 ألف نسمة، ويبلغ عدد الأسر المربوطة بالوحدة 2308 أسر، وتقدم الوحدة خدمات الطوارئ والإستقبال، وعيادتين لطب الأسرة، وعيادة الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة والمشورة، بمساحة 1201 م2.

وأشار الدكتور حطب إلى أنه سيتم استلام الوحدة بداية سبتمبر المقبل من المقاول، لتبدأ بعدها التجهيزات الفنية للوحدة، وسأل رئيس الوزراء عن الوحدات الصحية الأخرى التى تقدم الخدمة الطبية فى القرية، فرد الدكتور حطب: هناك أكثر من وحدة تعمل بالفعل، كما أن الاعمال المنفذة فى وحدة طب الأسرة بالأبطال لم تؤثر على استقبال المواطنين وتقديم الخدمة لهم، وهناك قوافل طبية وقوافل لرعاية الحوامل لتقديم الخدمة الطبية، كما سأل مدبولى عن أماكن تطعيمات لقاح كورونا، ليؤكد الدكتور حطب أن عددًا من الوحدات تقدم التطعيمات بالفعل.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بجولة موسعة فى شوارع قرية الأبطال، إذ أبدى عددًا من الملاحظات على الطرق الداخلية ووجه برصفها، كما التقى عددًا من المواطنين وأجرى حوارات ودية معهم وسألهم عن أحوالهم المعيشية وطبيعة عملهم، وشاهد عددًا من المنازل التى وجه بسرعة تجهيزها وتطويرها ضمن مبادرة "سكن كريم".

وسأل مدبولى الأسر عن مقترحاتهم ووجهة نظرهم فى تطوير القرية والكيفية التى يتم بها تنفيذ مشروع الصرف الصحى، إذ أكد الأهالى أن القرية لا تتمتع بخدمة الصرف الصحى حتى الآن، ويستخدمون سيارات الكسح وذلك يكلفهم 350 جنيهًا فى الشهر للبيت الواحد، وأكد رئيس الوزراء ان مشروع الصرف الصحى الذى يوشك على دخول القرية ستكون تكلفته اقل من ذلك بكثير وسيحسن حياة الناس على نحو ملحوظ، وهو الأمر الذى رحب به الأهالى.

كما قابل رئيس الوزراء مجموعة من الأطفال من أبناء القرية، وسألهم عن الصفوف الدراسية التى ينتقلون إليها، وطالب المسؤولين بتوفير مراكز شباب مطورة للاطفال، لرعاية مواهبهم، وتقدم أحد الأطفال وطلب مصافحة رئيس الوزراء، واستجاب له على الفور، إذ أكد الطفل أنه عندما علم بالزيارة انتظر ليتمكن من مقابلة رئيس الوزراء، ومصافحته، فابتسم الدكتور مصطفى مدبولى، وصافحه وتمنى له التوفيق فى دراسته.