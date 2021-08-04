جدة - نرمين السيد - ونشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهوية، عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك" جزءًا من كلمة الرئيس السيسى، والتى قال فيها: "الرئيس أكد أن أيادى مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير كل إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل للشعبه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى: أيادى مصر ممدودة لدعم لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.