صور.. محافظ القاهرة: إزالة 60 عقارا فى السلام والمطرية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة إزالة 60 عقارا فى حيى السلام أول والمطرية من إجمالى 159 عقارا منها 55 عقارا بحى المطرية، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة طبقا للأسعار بالمنطقة والتى بلغت حتى الآن 165 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال متابعة محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية. وأضاف محافظ القاهرة أن شركات المرافق "المياه والصرف الصحى والكهرباء" بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء. وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلى منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة. ويربط محور المستشار عدلى منصور، الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر، كما يمر المحور بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية.

ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

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