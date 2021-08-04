منصة Scopus العالمية تنشر 50 بحثا لأعضاء هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد -

وهنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنياً لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كل المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

يذكر أن "سكوبس ‏Scopus" هى قاعدة بيانات تحتوى على ملخصات ومراجع من مقالات منشورة فى مجلات أكاديمية محكمة.

وتغطى "سكوبس"، نحو 22 ألف عنوان من أكثر من 5 آلاف ناشر، منها 20 ألف مجلة يتم تقييمها بواسطة خبراء فى التخصصات العلمية والتقنية والطبية والاجتماعية، بما فى ذلك الفنون والعلوم الإنسانية.