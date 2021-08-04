جدة - نرمين السيد -
وهنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنياً لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كل المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.
يذكر أن "سكوبس Scopus" هى قاعدة بيانات تحتوى على ملخصات ومراجع من مقالات منشورة فى مجلات أكاديمية محكمة.
وتغطى "سكوبس"، نحو 22 ألف عنوان من أكثر من 5 آلاف ناشر، منها 20 ألف مجلة يتم تقييمها بواسطة خبراء فى التخصصات العلمية والتقنية والطبية والاجتماعية، بما فى ذلك الفنون والعلوم الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة Scopus العالمية تنشر 50 بحثا لأعضاء هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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