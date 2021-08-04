النائب عمرو هندي لـ دوت الخليج : رؤية الدولة مع المصريين بالخارج مختلفة..ولكن طموحاتنا Hكتر«فيديو»

/643749/النائب-عمرو-هندي-لـ-تحيا-مصر--رؤية-الدولة-مع-المصريين-بالخارج-مختلفةولكن-طموحاتنا-Hكترفيديو

وتعرض النائب عمرو هندي لجهوده فى دعم جهود الدولة المصرية بملف المصريين بالخارج لافتا إلى سعيه فى حل مشكلة المصريين العالقين بدولة الكويت، بالتنسيق مع وزارة الهجرة لرجوع المصريين للبلاد ،كما تم التنسيق مع شركات الطيران لتحويل خط السير بدلا من ابو ظبي الكويت إلى أبوظبى مصر، وكانت دولة الكويت اشترطت وجود ترانزيت فى دولة الأمارت لمدة اسبوعين طبقا للاجراءت الاحترازية تم وقف الترازيت،فضلا عن اقتصار الدخول على المواطنين الكويتين، وبالتالي كان هناك عالقين مصريين بالامارات،موضحا أن الطيران الامارتي كان ذهابا للكويت وليس الرجوع لمصر.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عمرو هندي بشأن جهود الدولة فى التعامل مع المصريين بالخارج

وأكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج قضية أمن قومي، لافتا إلى وجود مرتزقة بالخارج تحاول اللعب بافكار الشباب المصريين بالخارج ، مشددا على ضرورة تسهيل الاجراءات للمصريين بالخارج لمنع مثل هذه المحاولات، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة تهتم بكل ما يخص المصري بالخارج من خلال وزارة الهجرة ووزارة الخارجية تقوم بدور رائع، مشيرا إلى أن نسبة المصريين بالخارج بلغت نسبة 10% من سكان مصر مسئولين عن 40% من سكان مصر ، مطالبا باستغلال طاقات الشباب فى الوقوف بجانب الدولة نحو خطة التنمية.