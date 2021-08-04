/643803/بعد-تتويجه-ببرونزية-أولمبياد-طوكيو-كل-ما-تريد-معرفته-عن-كيشو-جميع-البطولات-التي-حصل-عليها-وبداية-مسيرته-في-المصارعة-الرومانية

نجح محمد إبراهيم كيشو بالتتويج بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات عن كيشو:

من هو كيشو؟

ولد محمد إبراهيم السيد في 21 مارس 1998، وبدأ ممارسة المصرعة وهو في الخامسة من عمره، عندما لعب في أحد مراكز الشباب بالإسكندرية.

إنجازاته وبطولاته

حقق في الـ 15 من عمره تحقيق أول ميدالية عالمية في مشواره بعالم المصارعة الرومانية.

فاز ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عام، مرتينن متتاليتين، وذلك في عام 2018/2019.

توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم، في البطولة الإفريقية في نسختين، الأولى كانت 2016 والتي أقيمت بالإسكندرية 2016، والأخرى 2018، والتي أقيمت في بورت هاركورت، نيجيريا.

وحصل على الميدالية الفضية لمنافسات وزن 75 كجم، في نسخة 2017 من البطولة الإفريقية.

كما حقق الميدالية الذهبية لسباق وزن 67 كجم، في دورة الألعاب الأفريقية عام 2019.

تأهل إلى تلك النسخة من الأولمبياد، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما حصل على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة 2019.

وتم اختياره كأفضل مصارع في 2019 تحت 23 عام، من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة.

وأخيرا المديالية البرونزية التي حققها اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب