مستقبل وطن يتفقد مشكلة المياه الجوفية في عمارات الخور ومدرسة اللغات بدراو بأسوان«صور»

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فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتحت رعاية السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتوجيهات السيد المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام وبرعاية وإشراف السيد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تفقد مستقبل وطن مشكلة المياه الجوفية في موقع عمارات الخور ومدرسة اللغات الرسمية بدراو بأسوان

مشكلة المياه الجوفية في موقع عمارات الخور

إنتقلت اللجنة المشكلة من أعضاء حزب مستقبل وطن أمانة مركز دراو بقرار المهندس محمود السيد الحسيني . أمين الحزب بالمركز للمعاينة علي الطبيعة للوقوف علي مشكلة المياه الجوفية في موقع عمارات الخور ومدرسة اللغات الرسمية بدراو .

حيث تم مناقشة المشكلة مع السيد الأستاذ / عادل مرغني . نائب رئيس المركز والذي انتقل مشكورا بدوره مرافقا للجنة إلى موقع المشكلة . وعقب انتهاء اللجنة من عملها أعد الحزب مذكرة شارحة للموضوع للعرض على العميد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، واللواء الوزير محافظ أسوان .

يأتي ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بمتابعة المشكلات والقضايا التي تهم المواطنين بجميع قري ونجوع مركز دراو والعمل علي سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها ، وف إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصريه من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين .