وفاء الكيلاني تحضر لموسم جديد من برنامج «السيرة» وهذا موعد عرضه

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دوت الخليج يكشف عن موسم جدبد من «السيرة»

وينطلق تصوير الموسم الجديد من برنامج «السيرة» بعد 3 أسابيع من الآن على أن يتم عرضه بشكل مبدئي عبر قنوات Dmc في سبتمبر المقبل كما تم عرض الموسم الأول، وانتهى طاقم العمل من التعاقد مع نجوم الصف الأول للظهور في الحلقات.

ومن المقرر أن يحتوي البرنامج معظم فقرات الموسم الأول مع إضافات جديدة والتصوير في الديكور نفسه، ولكن يسعى فريق العمل للتعاقد مع نجوم وضيوف لم يتم استضافته في الموسم الأول.

نبذة عن الإعلامية وفاء الكيلاني

وفاء الكيلاني إعلامية مصرية ولدت في 1972 و قدمت العديد من البرامج على عدد من القنوات، لكن انتقالها إلى قناة mbc منحها النجاح خلال برنامج «نورت» الذي استضافت خلاله عشرات المشاهير من مشاهير الرياضة والفن والسياسة في الوطن العربي، درست تخصص العلوم السياسية في جامعة بني غازي في ليبيا ثم أكملت دراستها العليا في مجال علم النفس.

وفاء الكيلاني في صراع مع طليقها بسبب تيم حسن

في عام 2017 أعلنت وفاء الكيلاني عن ارتباطها بالممثل السوري تيم حسن وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة، وبعدها أطلق طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل تصريحات صادمة حول زواجها من تيم، وذكرت تقارير صحفية أن طليقها صرح لمجلة عربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سراً لمدة عام قبل إعلان زواجهما. وأضافت التقارير على لسان طليقها، أنه عندما اكتشف زواجها من تيم حسن وتردده كثيراً على منزلها بعلم والديها، هددها طليقها برفع دعوى قضائية ضدها للحصول على حضانة طفليه، إن لم يعلن عن الزواج بطريقة رسمية، لذلك أعلنت زواجها بشكل رسمي من خلال صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.