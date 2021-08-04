/643797/طوكيو-2020-محمد-متولي-يخسر-برونزية-منافسات-المصارعة-الرومانية

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وخسر محمد مصطفى متولي من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتأهل محمد متولي للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

فيما نجح محمد إبراهيم كيشو بالتتويج بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة بأولمبياد طوكيو 2020.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنقطة لكل مصارع لكن كيشو فاز لأنه هو من تعادل في نهاية اللقاء.

تلك الميدالية هي الثالثة لمصر في الأولمبياد الجارية بعد برونزيتي هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.