/643795/جيهان-البيومي-المدينة-الصناعية-الغذائية-سايلو-فوودز-توفر-ألاف-فرص-العمل-وتضاعف-الصادرات-المصرية

تحدثت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، على أهمية المدينة الصناعية الغذائية سايلو فوودز الذي افتتحها الرئيس السيسي أمس، مشيرة إلى أن المدينة الغذائية في المنطقة الصناعية تقع على مسطح 135 فدانا، وتشمل المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت (5 خطوط)، طاقة انتاجية (240 طنا) للبسكوت في اليوم وملحق به مخزنان تجميعيان وطاقة تخزينية (24 الف بلته)، بالإضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 الف طن قمح وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكوت ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات.

وأشارت النائبة جيهان البيومي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنها توفر الالاف من فرص العمل وخاصة للشباب خلال الفترة المقبلة، وتضاعف الصادرات وتحدث نقلة في الصناعات الغذائية، وتمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى. ولفتت غلى أنه بداية لدخول مصر عصر المدن الصناعية المتكاملة، وتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية.

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