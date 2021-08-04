/643794/تحت-عنوان-أنت-البطل-خلى-موهبتك-تتكلم-مستقبل-وطن-بالشرقية-يعقد-اجتماعا-تنظيميا-حول-النسخة-الثالثة-من-الدوري-2021

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، الاجتماع التنظسمي الأول بمدينة الزقازيق؛ لأمانات المراكز؛ لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم 10 أغسطس، تحت شعار "أنت البطل - خلى موهبتك تتكلم".

دوت الخليج يرصد تفاصيل استعدادات مستقبل وطن بالشرقية لدوري فى نسخته الثالثة 2021

دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة 2021

وتناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن بالمحافظة وتم استعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن، والقواعد المنظمة، ومستويات الدوري، ومهام الأمانات، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز المقررة للمراكز الأولي لكل مستوي من مستويات الدوري والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة القرى والمراكز والأقسام.

وشارك في الاجتماع النائب خالد عبد المولى، والنائبة مروة بيومي أعضاء مجلس النواب، وأمناء المدن والمراكز بمحافظة الشرقية.

حزب مستقبل وطن

وكان النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس الحزب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن قرب انطلاق دورى مستقبل وطن فى نسخته الثالثة.

وسبق أن تمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة. ومن ضمن الشروط أيضًا، أنه مسموح لكل فريق عدد 2 لاعبين سنهم من 18 لـ 35 عام وقت التسجيل للبطولة يكون سن المدير الفني والمدير الإدارى لأى فريق من 18 لـ 45 سنة وقت التسجيل للبطولة، كما أنه يشترط انتماء كل أعضاء الفريق لنفس المركز أو القسم أو الحي.

وكانت الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية قد استضافت نهائي دورى مستقبل وطن، بحضور محافظ الدقهلية، المهندس كمال جاد، وأمين مساعد الحزب بالدقهلية، النائب هشام الحصرى.