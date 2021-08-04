/643792/رائحة-كريهة-تكشف-جثة-سيدة-متعفنة-في-منزل-بعابدين

تواصل مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل عقار بمنطقة عابدين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل عقار بمنطقة عابدين

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا من السكان بوجود رائحة كريهة تنبعث من أحد الشقق بأحد شوارع عابدين.

تفريغ كاميرات المراقبة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة وأتضح أن الوفاة مر عليها عدة أيام ، وقام رجال المباحث بتفريغ جميع كاميرات المراقبة للوقوف على لغز الواقعة، وسؤال شهود العيان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

واقعة تحرش في منطقة التجمع الخامس

في سياق اخر تداول مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا لشاب يدعى «أحمد محسن»، يحكي خلاله واقعة تحرش، شهدها شارع التسعين في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ألفاظ جنسية

كما كتب الشاب «أحمد محسن»، في المنشور على التواصل الإجتماعي، أنه خلال سيره في شارع التسعين بالتجمع الخامس، شاهد شخصين، على متن دراجة بخارية «موتوسيكل»، تعرضا لإحدى الفتيات التي تقود سيارتها على الطريق، وتحرشا بها عن طريق ألفاظ بحركات جنسية.

وأضاف الشاب «أحمد محسن»، أن أكثر الأشياء التي أثارت غضبه، خلال واقعة التحرش، أن بعضًا من الناس الموجودين في سياراتهم شاهدوا ما حدث ولم يحركوا ساكنًا.

تحرش لفظى

وتابع الشاب: «خلال واقعة التحرش اللفظي أخذت قرار بأني أتدخل لإيقاف ما يحدث، وكان لا بد أن أتخذ موقف، دخلت بسيارتي بين عربية البنت والشابين المتحرشين، وقفلت عليهم وشتمتهم على أساس أنهم يسيبوها في حالها»