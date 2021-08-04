/643791/عبر-التواصل-الإجتماعي--كواليس-انتحار-يوتيوبر-مشهور-على-الهواء-في-منشأة-ناصر

جريمة غريبة شهدتها منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، اليوم الاربعاء، حيث وثق شاب لحظة انتحاره شنقا على فيديو سجله عبر تطبيق الكتروني معروف لحظة انتحاره شنقا داخل غرفة نومه بمنزل أسرته في منشأة ناصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار يوتيوبر معروف في منشأة ناصر

وبإخطار النيابة العامة في القاهرة استعجلت تحريات أجهزة البحث بمديرية أمن القاهرة، بشأن انتحار الشاب لكشف ملابساته، وأمرت النيابة بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب للتأكد من عدم وجود شبة جنائية .

وعلى الفور انتقلت النيابة العامة بالقاهرة، إلى مكان الحادث بمنطقة منشأة ناصر لمعاينة الجثمان الشاب المنتحر واستمعت إلى أقوال أسرته ، وتم التحفظ على هاتف الشاب المنتحر.

أقوال صديق المنتحر أما رجال المباحث

كما استمع ضباط المباحث بقسم شرطة منشاة ناصر لأقوال صديق المنتحر لكشف الدقائق الأخيرة في حياة صديقه والأسباب التي دفعته إلى الانتحار ، كما نفت عائلة الشاب المنتحر معرفتها بأسباب قتل نجلهما لنفسه، وذكروا أنهم فوجئوا بجثته على الأرض داخل غرفة نومه.

بلاغ إنتحار شاب

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغا من أسرة شاب بعثورهم على جثته مشنوقا داخل غرفة نومه، وعلى الفور انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ.

فحص البلاغ

وبفحص الهاتف الخاص بالشاب، أتضح أنه مفتوح على تطبيق الكتروني معروف، كما ظهرت محادثة جمعت المنتحر وصديقه الذي أبلغه أنه سينتحر بعد دقائق، وأرسل له صوره المشنقة داخل غرفه نومه.

حبل بلاستيكي

وكشفت المعاينة أن الشاب صنع مشنقة لنفسه داخل غرفته من حبل بلاستيكي، وثبتها في الحامل الحديدي الخاص بمروحة السقف، ليتخذ بعدها قراره بالتخلص من حياته بشنق نفسه.