/643790/علي-الهلباوي-على-مسرح-سيد-درويش-في-8-أغسطس-المقبل

يستعد المنشد علي الهلباوي لإحياء حفل جديد بمدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا وذلك في يوم الأحد الموافق 8 من شهر أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء.

دوت الخليج يكشف موعد حفل الهلباوي بالإسكندرية

وأحي الهلباوي أخر حفلاته الغنائية الهلباوى، على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى تزامنًا مع فعاليات الساقية في شهر رمضان الماضى، بحضور عدد كبير من الجمهور، وقدم خلاله عدد من أغانيه الشهيره أبرزها: “قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى”، وغيرها من أغنياته التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

نبذة عن علي الهلباوي

يذكر أن على الهلباوى مطرب ومنشد ومبتهل، من مواليد شهر أغسطس عام 1977 محافظة القليوبية، عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، ابن المنشد دينى محمد الهلباوي، شارك في العديد من الحفلات الموسيقية، كما قام بالغناء في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية، كما كانت له مشاركه سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي وهي أشهر أغانيه.

حفلات النجوم بشهر أغسطس

وكان قد أعلن فريق مسار اجباري مؤخرا، إقامة حفل جديد يوم الأربعاء 11 أغسطس الساعة 8 مساء بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف موعد طرح التذاكر، ومن جانب أخر يستعد الفنان عمرو دياب؛ لإحياء حفلا غنائيا في فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، يوم 14 أغسطس المقبل.

من المقرر أن يشهد هذا الأسبوع من شهر أغسطس منافسة غنائية قوية من قبل مطربي الفن بسبب حفلاتهم المتتالية، اذ يستعد محمد محسن لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا، في يوم الخميس الموافق 5 أغسطس، بينما يتعاون العسيلي مع روبي لإحياء حفل في اليوم الثاني بمدينة العالمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي.