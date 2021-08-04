وزيرة الصحة: تلقي 2 مليون اتصال من المواطنين على الخطين الساخنين (105)...

وزيرة الصحة: محافظة القاهرة تتصدر اتصالات المواطنين على الخطين الساخنين "105 و15335" بنسبة 32%

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 2 مليون و630 اتصالاً عبر الخطين الساخنين (105) و(15335)، للاستفسار حول الخدمات المقدمة من الوزارة، وذلك خلال الفترة من شهر يناير 2021 وحتى 31 يوليو الماضي، في إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المواطنين والرد على جميع استفساراتهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اتصالات المواطنين شملت الاستفسار عن الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة من خلال مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، والمشروع القومي للتبرع بالبلازما وأماكن وآلية التبرع، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات الخاصة بلقاحات فيروس كورونا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة داخل مراكز تلقي اللقاح أو شكاوى صعوبة التسجيل على الموقع الإلكتروني، ومساعدة من يجدون صعوبة في التسجيل، وتعديل أماكن ومواعيد تلقي اللقاح.

وأشار "مجاهد" إلى أن محافظة القاهرة تصدرت النسبة الأعلى في عدد الاستفسارات اليومية على الخطين الساخنين بنسبة بلغت 32%، من إجمالي الاستفسارات، تليها محافظة الجيزة بنسبة 18.40%، ثم محافظة الإسكندرية، بنسبة 9.42%، ومحافظة القليوبية بنسبة 6.55%، بينما بلغت نسبة الاستفسارات الواردة من محافظة الشرقية 4%.

وأضاف "مجاهد" أن استفسارات المواطنين يتم استقبالها والتفاعل معها على مدار الـ24 ساعة من خلال فرق متخصصة تم تدريبها على أعلى مستوى، لافتاً إلى التنسيق بين غرفة تلقي الاتصالات والقطاعات والهيئات المختلفة بالوزارة، لتقديم الاستشارات الطبية للمواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية خاصةً في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.