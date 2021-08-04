بالأسماء.. نتيجة تعيين خطباء المكافأة على بند التحسين فى الأوقاف

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين (نظام الأجر مقابل العمل) الذين اجتازوا المقابلة بنجاح من محافظات "الغربية والشرقية والدقهلية".





وجاءت أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين كما يلى: محافظة الغربية محمود مصطفى محمود البقرى محمود مسعد محمد عبد الرحمن الشهاوى راضى محمد عبد الوهاب عبيد أحمد مرتضى أحمد سلامة وجدى سليمان حسن دربالة محمد كرم محمد البيومى أحمد محمد إبراهيم الدسوقى راضى جمال نبيه محمد أبو سالم أحمد سالم أحمد سليم أحمد عبد العزيز عبد اللطيف الحليسى حسن السيد عبد الله عثمان محمد السيد محمد حسنين شعبان أحمد محمد حامد النجار محمد عبد العزيز محمد شاهين أيمن شكرى إبراهيم القاضى محمود الحسينى حسن حلاوة علاء عوض إبراهيم عبد المجيد سعيد طه محمد الصعيدى محمد إسماعيل سيد أحمد الحبيبى محافظة الشرقية إبراهيم عبد الله محمد فتح الله طاهر عارف عبد الحميد أحمد عطية أحمد أنور محمد منصور محمود أحمد سعد السيد البط طنطاوى عادل أحمد عبد الله طنطاوى محمد صلاح محمد عوض خالد شكرى عبد الله سليمان محمد عبد العظيم عبد الفتاح محمد محمود عبد الله محمد عكاشة أحمد محمد عبد الفتاح محمد إسماعيل صبرى محمد عزت حسنى حفنى وليد محمود محمد السيد رضوان محمد أحمد عبد السلام على رجب عبد القادر عبد المقصود دياب عصام محمد السيد أحمد إبراهيم حسن أحمد إبراهيم محمد جمال عبد العظيم سليم إبراهيم محمد عبد الغنى عامر عبد السلام محمد النجدى محمد سيد أحمد محمد بشرى السيد محمودى محمد محمد أحمد عبد العال محمد صلاح حبيب محمد عبد الرحمن محمد إبراهيم محمد على مجاهد أبو الوفا درويش السيد محمد عبد العال مرسى مغازى منصور محمد حامد عمرو عبد الحكيم أبو زيد عبد العاطى يحيى منصور عبد العال عبد الله محمود أحمد رجب أحمد فتحى محمد أحمد عبد العال أحمد صلاح محمد إسماعيل أحمد محمد سليمان إبراهيم شريف محمد محمد أحمد عبد الموجود محافظة الدقهلية السعيد شحتو ذاكى محمد سمرة محمود سعد الشحات محمد هيكل خالد إبراهيم أحمد إبراهيم البيلى شوقى السيد الخميسى عبد الكريم أحمد محمد إبراهيم أحمد سنجاب بلال محمد شعبان جاد فتحى مصطفى أنور مصطفى حسين صلاح أحمد الحسينى أحمد أحمد محمد جاد الدقهلية محمد السيد حسان عبد المولى عبد المؤمن جمال عبد السلام العوضى محمد مأمون إبراهيم مأمون محمد إبراهيم الجيوشى إبراهيم

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