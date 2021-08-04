جامعة الإسكندرية تتقدم فى تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقى

جدة - نرمين السيد - وأوضح قنصوة، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن الجامعة أدرجت ضمن شريحة (101-200) على مستوى جامعات العالم ذات التأثير الحقيقى، وتميزت فى عدد من الأساليب الإبداعية والمبتكرة للبحث والتعليم الجامعى فشغلت المرتبة رقم 18 فى "إدارة الأزمات"، وفى الشريحة (51 – 100) فى "التطبيقات الصناعية"، وشغلت الشريحة (52 – 100) فى "تنقل الطلاب وانفتاحهم".

وأشار أن تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقى هو تصنيف جديد يقيم مساهمات الجامعة الحقيقية فى مجتمعنا، إذ لا يعتمد على مؤشرات التقاليد أو السمعة أو الشعبية، بل يسلط الضوء على الأساليب الإبداعية والمبتكرة للبحث والتعليم الجامعى.

وأعلن رئيس جامعة هانز للعلوم التطبيقية الهولندية والرئيس المؤسس للرابطة الهانزية للجامعات Hanseatic League ومسؤول هذا التصنيف، أن الرابطة عبارة تحالف جامعى سمى على اسم الرابطة الهانزية التى كانت موجودة منذ القرن الثانى عشر حتى القرن السابع عشر كاتحاد يضم حوالى 190 مدينة فى أوروبا لحماية سلامة المواطنين فى الحياة والحرية فى الاقتصاد.

وأشار إلى أن التصنيف مفتوح لجميع الجامعات والكليات والمدارس وأى مؤسسات للتعليم العالى تسعى إلى الابتكار فى البحث والتعليم.