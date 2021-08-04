لفتات إنسانية من رئيس الوزراء فى زيارته لـ قرية الأبطال

جدة - نرمين السيد - وفى لفتة إنسانية، أجرى مدبولى حوارًا مع عدد من الأهالى، ليسألهم عن حالهم الاجتماعى، وعن أى معوقات تقابلهم خلال زيارته.. إلا أنهم نفوا، وقال أحد مواطنى قرية الأبطال: "أنا جاى بس عشان أسلم عليك"، وهو ما قابله رئيس الوزراء بالترحاب الشديد.

وتصادف، خلال الجولة، بعدد من الأطفال ليسألهم عن حالهم ومدارسهم، قائلاً: "انتوا فى مدارس ولا لأ؟، وكان رد الأطفال: "احنا الحمد لله فى مدرسة ونجحنا السنة دى".. كما سأل الأهالى عن مركز شباب القرية للأطفال.

وتجول مدبولى فى القرية والتقى أسرة أمام منزلها، وبسؤالهم عن ما تحتاجه القرية، والصرف الصحى يعمل أم لا؟ كان رد المواطن أن الخدمات جيدة لكن الصرف عبارة عن "بيارة"، وندفع للعربية كل أسبوع 60 جنيهًا يعنى 350 جنيهًا كل شهر، فكان رد مدبولى: "إحنا هنعمل لكم صرف صحى والفاتورة هتكون أقل من ده بكتير".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرية الأبطال بمحافظة الاسماعيلية لتفقد ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورافقه وزير التنمية المحلية.