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أمانة الدقهلية تستعرض القواعد التنظيمية لدوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة 2021«صور»

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية ،برئاسة النائب اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم وعضو مجلس الشيوخ ،الاجتماع التنظيمي لأمناء المراكز وأمناء (الشباب والعلاقات العامة والاعلام والعمل الجماهيري) على مستوى مراكز وأقسام محافظة الدقهلية، حيث تم إلقاء عرض تقديمي لأبرز ما جاء بلائحة دوري مستقبل وطن (الموسم الثالث) والتعليمات والقواعد المنظمة، كما تم مناقشة كافة الاستعدادات في الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استعدادات مستقبل وطن بالغربية 

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دوري مستقبل وطن 

وعقد الاجتماع برئاسة  النائب  اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم وعضو مجلس الشيوخ، ,النائب المهندس رضا الشافعي أمين المهنيين ، النائبه  الدكتورة ولاء عبد الفتاح والدكتور  احمد عبيه امين مساعد الحزب، والدكتور  رضوان عمار، ووليد عرفات و احمد العدل  و  برجيت انطون و محمد صبري و فادي وجيه  اعضاء أمانة المحافظة، والكابتن ممدوح جعفر عضو لجنة الرياضة بالامانة المركزية للحزب .

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انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة قريبًا 

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة.

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ومن ضمن الشروط أيضًا، أنه مسموح لكل فريق عدد 2 لاعبين سنهم من 18 لـ 35 عام وقت التسجيل للبطولة يكون سن المدير الفني والمدير الإدارى لأى فريق من 18 لـ 45 سنة وقت التسجيل للبطولة، كما أنه يشترط انتماء كل أعضاء الفريق لنفس المركز أو القسم أو الحي.

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وكانت الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية قد استضافت نهائي دورى مستقبل وطن، بحضور محافظ الدقهلية، المهندس كمال جاد، وأمين مساعد الحزب بالدقهلية، النائب هشام الحصرى.  

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نادي مستقبل وطن 

وسبق أن تمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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