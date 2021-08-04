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/643784/محاولة-اغتصاب-فى-أوبر-سائق-لـ-فتاة-هاتي-بوسة
تعرضت إحدى الفتيات تدعى ريم سعد لمحاولة اغتصاب وتعدى لفظي من قائد سائق أوبريدعى رضا قام بالتحدث بطريقة غير لائقة.
محاولةاغتصابفيأوبر
وفى منشور على موقع التواصل الاجتماعي، قالت ريم، المقيمة فى ولاية كاليفورينا، وكانت فى زيارة لمصر:" شكرًا مصر، إذا كنت أعرف أى شخص يمكنه المساعدة في هذا، يرجى الاتصال بي فى أسرع وقت ممكن. وتابعت ريم سعد قائلة:" إلى جميع أصدقائي، يرجى الحذر من هذا المفترس، طلب أوبر ده في مصر الجديدة بالقاهرة كان نفسي أقولكوا إن المحادثة انتهت لما بطلت أرد بس مابقاش".
فتاةتشكواسائقأوبر
وأضافت ريم سعد:" أتمنى أيضا أن استطيع وصف ما شعرت به، من فضلك كن حذرًا، أنا حقًا ما زلت مصدوم ومصدوم".
وبعد كتابة المنشور توالت التعليقات المتضامنة مع الفتاة ريم سعد، حيث أكد الكثير من المواطنين الذى كان منهم أجانب تضامنهم معها، وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية.
وكانت الفتاة ريم سعد، قد نشرت نص رسائل متبادلة بينها وبين سائق لسيارات أوبر يدعى "رضا" قام بالتطاول عليها واقتحام خصوصيتها، حيث قال لها:" تعالى العربية واغتصبك" لترد عليه قائلة:" نعم.. ولكنه استمر فى التطاول مجددًا قائلًا:" بوسة بس من شفايفك.. لترد قائلة: نعم تاني، وأخيرًا قال لها:" طب خلاص عضة".
المنشور الذى قامت الفتاة ريم بنشرة سرعان ما وصل إلى 500 مشاركة وجاءت أغلب التعليقات لتعلن تضامنها معها وتؤكد على ضرورة معاقبته فى أقرب وقت.
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