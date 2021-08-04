رسمياً..فان جال مديراً فنياً لمنتخب هولندا لولاية ثالثة

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أعلن الاتحاد الهولندى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين لويس فان جال مديرا فنيا لمنتخب هولندا، بعد إقالة فرانك دى بور فى يونيو، عقب وداع يورو 2020 من الدور ثمن النهائى، حيث سيقود منتخب الطواحين فنيا من جديد حتى نهاية بطولة كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يكشف الاتحاد الهولندى عن المدة التى سيقضيها فان جال على رأس القيادة الفنية لمنتخب هولندا، غير أنه أكد أنه سيقوده فى النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2022.

أكد البيان الرسمي من الاتحاد الهولندي أن فان جال سيساعده في مهمته الجديدة كلاً من داني بليند، هينك فريزر وفرانس هوك مدربا للحراس.

وعلق فان جال على تعيينه مدربًا لمنتخب هوندا من جديد، وقال: "لطالما كانت كرة القدم الهولندية قريبة من قلبي، ومن وجهة نظري، اعتبر تلك المهمة شرف كبير".

وأضاف: "علينا أن نبدأ مهمتنا سريعًا لأن الوقت محدود قبل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتي اعتبرها حاسمة للمشاركة في مونديال قطر المقبل".

وأختتم: "لدينا تركيز كامل على مهمتنا في التأهل، لقد تحدثت مع العديد من اللاعبين والإداريين وسعيد بعودتي من جديد إلى هنا".

منتخب السيدات

الجدير بالذكر أن تعرض منتخب زامبيا للسيدات لخسارة قاسية أمام منتخب الطواحين الهولندية بنتيجة 10-3 فى افتتاح مباريات الألعاب الأوليمبية لكرة القدم للسيدات، أولميباد طوكيو 2021.

وفي مواجهة شهدت كتابة التاريخ للمنتخبين، سحقت سيدات هولندا بنتيجة 10 / 3 سيدات زامبيا، حيث يشارك منتخب سيدات زامبيا للمرة الأولى فى مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية، ونفس الحال مع منتخب هولندا.

وكان منتخب هولندا للسيدات قد حل وصيفا لكأس العالم عام 2019 بعدما خسر من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما نجحت البرازيل فى الفوز بنتيجة 5-0 أمام الصين في منافسات نفس المجموعة.

ولم يلعب منتخب زامبيا للسيدات سوى مباراة وحيدة هذا العام، فى ودية ضد جنوب أفريقيا.

يذكر أن المنتخبين يشاركان فى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى فى تاريخهما.

وجاءت نتيجة مباريات في كرة القدم للسيدات، فوز هولندا على زامبيا 10-3 ، وجاءت أهداف زامبيا الثلاثة للقائدة باندا باندا لتصبح ثاني هدافات البطولة بعد مييديما لاعبة هولندا التي سجلت رباعية من عشرة هولندا، فيما تعادل منتخبي اليابان وكندا للسيدات بهدف لمثله بينما فازت استراليا على نيوزيلاندا بنتيجة 2-1.