سهر الصايغ تخوض البطولة النسائية في فيلم «الباب الأخضر»بجانب إياد نصار

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دوت الخليج يكشف إنضمام سهر الصايغ لفيلم «الباب الأخضر»

يتولى المخرج رؤوف عبدالعزيز إخراج فيلم «الباب الأخضر» في تجربة سينمائية مختلفة من نوعها وذلك بعد العديد من المحاولات بينه وبين ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وانضم للبطولة الفيلم كلا من إياد نصار و محمود عبد الغني.

وكان قد نشر رؤوف عبدالعزيز منذ فترة طويلة البوستر الدعائي لفيلم «الباب الأخضر»، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه كاتبًا: " تحدى جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً، فيلم الباب_الأخضر، قصه وسيناريو وحوار : أسامه أنور عكاشة، إشراف عام : حسام شوقى إخراج : رؤوف عبد العزيز، دعواتكم".

معلومات عن أسامة أنور عكاشة

الجدير بالذكر أن أسامة أنور عكاشة كاتب روائي ومسلسلات وأفلام ومسرحيات مصري، وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي ومن أهم أعمال السينمائية كلا من "كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، ودماء تحت الأسفلت، الطعم والسنارة، الاسكندراني"، ليأتي المخرج رؤوف عبدالعزيز ويضيف عمل جديد من أعماله لتاريخه في السينما المصرية بعد وفاته وهو فيلم "الباب الأخضر".

سهر الصايغ تبدأ تصوير حكاية بيت العز من مسلسل إلا أنا

وبدأت الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهد الحكاية الأولى من مسلسل «إلا أنا 2» والتي تحمل اسم «بيت العز»، بعد أن انتهت الجهة المتجة للعمل من كافة التعاقدات والتحضيرات، ويكثف مخرج حكاية «بيت العز» من مسلسل «إلا أنا 2»، ساعات العمل ترقبا لعرضه الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، حيث أنها من المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

ويشارك في بطولة حدوتة «بيت العز» كلا من سهر الصايغ ورشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري.

تفاصيل مسلسل «إلا أنا 2»

يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.