/643779/النيابة-تأمر-بدفن-جثة-طفل-لقى-مصرعه-في-حادث-بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن جثة طفل لقي مصرعه فى تصادم دراجة بخارية« توك توك»بأخرى سيارة ملاكي في البدرشين، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفل في حادث تصادم توك توك بسيارة في البدرشين

تفريغ كاميرات المراقبة

وأمرت النيابة العامة استدعاء أسرة الطفل المجني عليه وشهود العيان، لسماع أقوالهم في الواقعة، وتفريغ جميع كاميرات المراقبة حول الحادث.

تفاصيل الحادث

وكانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين «توك توك وسيارة ملاكي»، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وأتضح مصرع طفل وإصابة آخرين.

وذكر شهود عيان أمام رجال المباحث، أن الطفل المصاب كان عائدًا من الحضانة، ولقى مصرعه نتيجة الإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قائد التوك توك وقائد السيارة، وعلي الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة 24 عاملاً

في سياق اخر شهد طريق "العين السخنة - السويس، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، أدى إلى إصابة 24 عاملاً.

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس، بتصادم أتوبيس، تابع لإحدى الشركات، يقل عمالاً، مع سيارة نقل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق "العين السخنة - السويس".

على الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.