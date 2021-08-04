طرح فيلم «House of Gucci» بالسينمات في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «House of Gucci» بالسينمات

ويدور فيلم «House of Gucci» حول قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، واتهام زوجته السابقة “جاجا” بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

تفاصيل فيلم «House of Gucci»

كما تدور أحداثه على مدى ثلاثة عقود، ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، حينما أغرم "ماوريتسيو" بـ "باتريسيا"، وقرر الارتباط بها رغم رفض والده، ليصبح هذا الثنائي من الأكثر شهرة في إيطاليا وحول العالم خلال تلك الفترة، وفي الثمانينيات، وصولاً إلى منتصف التسعينيات، حيث انتهت القصة باغتيال الزوج، وإدانة الزوجة بتهمة التخطيط لقتله، حيث حكم عليها بالسجن 26 عاماً، قضت منهم 16، وأطلق سراحها سنة 2013.

فيلم «House of Gucci» من بطولة سلمى حايك، وكاميل كوتين، وجاك هوستون، وميدالينا غينيا، وريف كارني، ويوسف قرقور.

فيلم «House of Gucci» ينافس «Black widow»

ومن المقرر أن ينافس فيلم «House of Gucci» فيلم «Black widow» الذي حاز على ايرادات بلغت 332 مليون دولار بدور العرض اذ حقق في الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليونا و574 ألف دولار، بينما جني في دور العرض حول العالم ما يقرب من 160 مليونًا و100 ألف دولار في دور العالم، وذلك بعد طرحه مساء يوم الجمعة الموافق 9 من شهر يوليو الحالي.

تدور الأحداث في فيلم «فرع» الجديد خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

والفيلم من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز ووت فاجبينلي وراي وينستو، ومن تأليف ديفيد هايتر ومن إخراج كيت شورتلاند، وكان مقرر أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن تأجل بسبب وقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري.