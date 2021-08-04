تارة عماد تنضم لأبطال مسلسل «الستات بتعرف تقتل»

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دوت الخليج يرصد تعاقدت تارة عماد على مسلسل «الستات بتعرف تقتل»

يتناول مسلسل «الستات بتعرف تقتل» قضية منتشرة خلال الفترة الحالية بشكل واسع خاصة في مصر، وهي قتل الزوجات لأزوجهن.

وينتمي مسلسل «الستات بتعرف تقتل» للأعمال الدرامية القصيرة، اذ يتكون من 12 حلقة من المقرر عرضهم خلال منصة شاهد الإلكترونية، ويشارك في بطولته كلا من الفنانة إنجي المقدم والفنانة كندا علوش، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي شركة “s production”.

تارة عماد تنضم لفيلم الجوهرجي

وتستعد الفنانة تارة عماد لتصوير فيلمها الجديد «الجوهرجي» بجانب الفنان محمد هنيدي ومنى زكي وريم مصطفى وآسر ياسين وعارفة عبد الرسول وأحمد السعدني، وهو من تأليف عمر طاهر.

كما انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرا الى فيلم الجوهرجي بدور خادمة بشكل كومدي اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، بينما تجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، أما عن اسر ياسين فيقد شخصية طبطي نفسي

تارة عماد تتألق في مسلسل ضد الكسر

وشاركت تارة عماد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ضد الكسر»، بطولة الفنانة نيللي كريم إلى جانب محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.