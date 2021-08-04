« ألفاظ بحركات جنسية».. واقعة تحرش جديدة بفتاة في شارع التسعين بالقاهرة

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة تحرش في التسعين بالقاهرة

ألفاظ جنسية

كما كتب الشاب «أحمد محسن»، في المنشور على التواصل الإجتماعي، أنه خلال سيره في شارع التسعين بالتجمع الخامس، شاهد شخصين، على متن دراجة بخارية «موتوسيكل»، تعرضا لإحدى الفتيات التي تقود سيارتها على الطريق، وتحرشا بها عن طريق ألفاظ بحركات جنسية.

وأضاف الشاب «أحمد محسن»، أن أكثر الأشياء التي أثارت غضبه، خلال واقعة التحرش، أن بعضًا من الناس الموجودين في سياراتهم شاهدوا ما حدث ولم يحركوا ساكنًا.

تحرش لفظى

وتابع الشاب: «خلال واقعة التحرش اللفظي أخذت قرار بأني أتدخل لإيقاف ما يحدث، وكان لا بد أن أتخذ موقف، دخلت بسيارتي بين عربية البنت والشابين المتحرشين، وقفلت عليهم وشتمتهم على أساس أنهم يسيبوها في حالها»