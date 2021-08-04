/643771/ألفاظ-بحركات-جنسية-واقعة-تحرش-جديدة-بفتاة-في-شارع-التسعين-بالقاهرة
تداول مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا لشاب يدعى «أحمد محسن»، يحكي خلاله واقعة تحرش، شهدها شارع التسعين في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة تحرش في التسعين بالقاهرة
ألفاظ جنسية
كما كتب الشاب «أحمد محسن»، في المنشور على التواصل الإجتماعي، أنه خلال سيره في شارع التسعين بالتجمع الخامس، شاهد شخصين، على متن دراجة بخارية «موتوسيكل»، تعرضا لإحدى الفتيات التي تقود سيارتها على الطريق، وتحرشا بها عن طريق ألفاظ بحركات جنسية.
وأضاف الشاب «أحمد محسن»، أن أكثر الأشياء التي أثارت غضبه، خلال واقعة التحرش، أن بعضًا من الناس الموجودين في سياراتهم شاهدوا ما حدث ولم يحركوا ساكنًا.
تحرش لفظى
وتابع الشاب: «خلال واقعة التحرش اللفظي أخذت قرار بأني أتدخل لإيقاف ما يحدث، وكان لا بد أن أتخذ موقف، دخلت بسيارتي بين عربية البنت والشابين المتحرشين، وقفلت عليهم وشتمتهم على أساس أنهم يسيبوها في حالها»
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر « ألفاظ بحركات جنسية».. واقعة تحرش جديدة بفتاة في شارع التسعين بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.