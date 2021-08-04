/643782/بنك-القاهرة--عميل-يشتكي-من-تأخر-استجابة-الخدمات-على-الموقع-الرسمي

بنك القاهرة عانى من شكاوى كثيرة خلال الفترة الماضية حيث أنه يوجد مشكلة في موقع بنك القاهرة لعدم كفاءته مثل باقي البنوك ولهذا سأل عميل عن الفرع الرئيسي الخاص بنك القاهرة .

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