مصر للطيران تسير اليوم 71 رحلة جوية

تسير مصرللطيران، اليوم الأربعاء، 71 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى عددٍ من المدن العالمية.

وتضم قائمة هذه المدن: (دبي وبغداد وكازبلانكا وأكرا وتونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن).

كما تسير 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وطابا ومرسى علم وأسيوط وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8069 راكبًا.