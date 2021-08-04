تسير مصرللطيران، اليوم الأربعاء، 71 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى عددٍ من المدن العالمية.
وتضم قائمة هذه المدن: (دبي وبغداد وكازبلانكا وأكرا وتونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن).
كما تسير 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وطابا ومرسى علم وأسيوط وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8069 راكبًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير اليوم 71 رحلة جوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.