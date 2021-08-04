رئيس الوزراء يتفقد توسعة مدرسة خالد بن الوليد

تفقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، الأربعاء، مشروع توسعة مدرسة خالد بن الوليد مركز القنطرة شرق الإسماعيلية. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع المياه والصرف الصحي قرية السلام مركز قنطرة ضمن مبادرة الرئاسية حياة كريمة. وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولاته لمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث توجه صباح اليوم، إلى محافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

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