القباج تستعرض برامج التضامن الاجتماعى فى تطوير وميكنة القطاع الأهلى

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالقاهرة، والتى أعربت عن سعادتها بالفترة التى قضتها فى مصر، إذ تعرفت فيها على ثراء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أثنت على روح التعاون بين المجتمع المصرى والمجتمعات الخارجية.





وشهد اللقاء استعراض أهم البرامج والخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى ومن أهمها صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى يتفق مع الدور الهام الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتغلب على مشكلات القوانين السابقة. كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أوجه التعاون المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة فى العديد من البرامج والمبادرات وتأتى على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص للشباب والعمل على التأهيل المدنى لسكان هذه القرى. وناقش الجانبان أيضًا تجربة المدارس المجتمعية التى أثبتت نجاحها والتى وصلت إلى أكثر من 5 آلاف مدرسة تضم 34 ألف طالب وطالبة، وتمثل إسهامًا فى تنفيذ خطة الدولة فى تطبيق سياسات التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية.

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