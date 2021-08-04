رئيس الوزراء يطمئن على خدمات مركز المستثمرين بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مركز خدمات المستثمرين بمدينة الإسماعيلية، إذ تابع عددا من أقسام المركز، وتعرف على الخدمات التى يقدمها، كما التقى بعدد من المستثمرين المتعاملين مع المركز وأدار حوارات معهم للتعرف على مستوى الخدمة، وملاحظاتهم، حيث أكدوا جميعاً أن المركز يوفر لهم خدمة متميزة.





وأشاد رئيس الوزراء بحرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق الانتشار لمراكز خدمة المستثمرين فى مختلف المحافظات، ومستوى الخدمات التى يقدم لهم ويحوز الرضاء العام للمتعاملين مع هذه المكاتب، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساهم فى التيسير عليهم ودعم جهود دفع الاستثمار فى كل المناطق، بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة فى هذا الصدد.

واستمع مدبولى إلى شرح من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذى أوضح أن إجمالى عدد الشركات بالمركز 5.685 شركة، ويقام على مساحة 1.000 م2، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل خدمة للمستثمرين.

وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة أن المركز يقدم العديد من الخدمات التى تتضمن إصدار قرارات التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 التى ترغب فى العمل بنظام الاستثمار الداخلى، وكذا قرارات تعديل عقود التأسيس والنظم الأساسية لها، وأيضا اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لها، كما يضطلع المركز بمهام إصدار شهادات التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وأيضً اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لها.

وأضاف عبد الوهاب أن مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية يتولى كذلك إصدار التوصيات الخاصة بالموافقة على طلبات المنشآت بتعديل بياناتها، فضلا عن تشكيل لجان لتحديد بدء النشاط والإنتاج، وكذا لجان تحديد الموقف التنفيذى للشركات والمنشآت، بالإضافة إلى تشكيل لجان معاينة للشركات والمنشآت الواقعة فى النطاق الإقليمى للفرع لتحديد الموقف التنفيذى الخاص بها، وكذلك إجراء المعاينات الميدانية وإعداد التقارير الخاصة بها بناء على القرارات الصادرة بذلك من رئاسة الهيئة، وأيضا اعتماد فواتير الاستيراد، وإصدار التوصيات بشأن تراخيص عمل الأجانب والاستقدام والاقامات المؤقتة للمستثمرين.

ولفت عبد الوهاب إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية يضم عددا من الجهات الملحقة لتلبية احتياجات المستثمرين، وهى: "السجل التجارى، وتوثيق الاستثمار، وضرائب الاستثمار، والقيمة المضافة، ومكتب الضرائب العقارية، والتنمية الصناعية، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومكتب تراخيص عمل الأجانب، ومكتب البريد المصرى، وشركة القناة لتوزيع كهرباء القناة".

كما مر رئيس الوزراء فى طريقه أثناء الجولة على الموقع المخصص لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة الاسماعيلية، إذ أكد أن هذا المشروع القومى سيتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية فى مختلف المحافظات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتا إلى أن المشروع يسهم فى تحقيق نقلة نوعية بالتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأشار شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى أن الأرض المخصصة لهذا المشروع بالإسماعيلية يبلغ مساحتها 80 فدانا، سيتم خلالها تنفيذ جزء اسكان اجتماعى وآخر للاسكان المتوسط، ومنطقة تجارية، وتقع على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى فى مدخل مدينة الإسماعيلية، وتم استلام الموقع، وستبدأ الجسات غداً، ومتوقع الانتهاء خلال عام ونصف العام.