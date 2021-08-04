فيديو.. وصول أول رحلة للباخرة «بليسما» إلى سفاجا وعلى متنها 700 سائح سعودى

جدة - نرمين السيد - أعلن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، وصول الباخرة "بليسما"، قادمة من ميناء جدة إلى ميناء سفاجا البحرى، موضحا أنها من أحدث البواخر العالمية للرحلات السياحية السريعة، والتى تصل لأول مرة إلى ميناء سفاجا.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن السعة الاستيعابية للباخرة نحو 3 آلاف راكب، إضافة إلى طاقم الباخرة 1.800 عامل، لافتا إلى أن عدد الركاب الذين وصلوا صباح اليوم على متن الباخرة نحو 700 راكب سعودي، وكان فى استقبالهم سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر اللواء عاطف وجدي، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبدالرحيم، ورئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا اللواء ياسر راشد، ورئيس مدينة سفاجا هدى المغربى، ومدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أيمن البحراوى، والمستشار الإعلامى للمحافظة محمد مخلوف.



وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر أن ينفذ الزائرين 15 برنامجا سياحيا متنوعا داخل محافظة البحر الأحمر، منهم برنامج واحد فقط سيتجه نحو مدينة الأقصر السياحية، لافتا إلى أن هناك إتفاق بين شركة "رابسودى" للسياحة والسفر، التى تعمل مع 27 ميناء بحرى حول العالم، وهى من الشركات الرائدة فى المجال، وصاحبة تاريخ فى مجال السياحة البحرية بمصر واليونان والدول العربية، وشركة "أس أم سى" العالمية "ثانى خط ملاحى عالمى" لتدشين الخط الملاحى الجديد.



وكشف المحافظ عن استمرار الشركة تنظيم رحلات لسياحة اليوم الواحد بمعدل رحلة أسبوعيا، حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، لافتا إلى أن كل رحلة ستشمل تنفيذ 15 برنامجا سياحيا متنوعا فى نطاق محافظة البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه سيتم بدء تشغيل خط ملاحى دولى متخصص فى اليخوت السياحية العالمية بميناء بورتو غالب بمدينة مرسى علم، يوم الجمعة القادم، عبر يخت سياحى يحمل 200 زائر سعودى.



شدد محافظ البحر الأحمر، على أنه وجه الشركة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا، والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية خلال الإقامة، وتنفيذ البرامج السياحية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية، وخلال تنفيذ البرامج السياحية.



وأعرب محافظ البحر الأحمر، عن تمنياته للزوار بقضاء رحلة سعيدة فى المنتجعات والمقاصد السياحية، والاستمتاع بالمناخ الصحى الآمن بالمحافظة، موجها كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتعاون والتنسيق لضمان استمتاع الضيوف برحلتهم السياحية.