/643770/فودافون-Vodafone-Egypt--العملاء-بتسرقوا-الرصيد

اشتكى عملاء فودافون من خدمات التي تقدمها شركة Vodafone حاليًا عن شحن الرصيد لأي نظام فودافون كارت أو خط، ولهذا ننشر مشكلة عميل فودافون على صفحة الفيسبوك.

دوت الخليج

اخبار فودافون Vodafone Egypt

وكتب عميل شركة فودافون على فيسبوك: "للأسف الشديد انا دافع الاشتراك ٦٠جنيه من يوم ٣٠ يوليو والرصيد ٦٥جنيه وكل شوية تصلني رسالة لم يتم التجديد لعدم وجود رصيد كافي وانا حريص جدا دائما ادفع مقدما وهل الضريبة ٦٧ قرش كل ٥ ايام خلال أسبوع تم الخصم مرتين فضلا مراجعة حساباتكم لتجديد الباقة اليوم وصلتني رسالة لم يتم التجديد ولكم مني كل الإحترام والتقدير".

اخبار شركة فودافون مصر

رد مسؤول صفحة فودافون مصر وكتب: "ممكن تستعلم عن الرصيد بالطرق التاليه و لو في مشكله بلغنا و هنساعدك ممكن الاستعلام عن الرصيد من خلال #60* او تفاصيل استخدام الباقة من الكود #7*60* بـ 19 قرش او ببلاش علي انظمة فليكس اول 3 مرات في اليوم وبعدها بـ 5 قرش او من خلال حسابك علي موقع فودافون او تطبيق انا فودافون ضريبة الدمغة المقررة دي ضريبة حكومية بتوردها كل شركات المحمول للدولة وبتطبق على عملاء الخط والكارت.و مبلغها 67 قرش وبتخصم شهرياً وبيتم خصمها بأثر رجعي لو مبنشحنش الخط باستمرار".