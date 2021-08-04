مستقبل وطن يواصل دعم مبادرة «أنتِ عظيمة» بالعجوزة لمحو ألامية «صور»

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انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة ا/ماجدة امين امينة المرأة بالجيزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مبادرة انت عظيمة برعايو مستقبل وطن

مبادرة انت عظيمة

واصلت أمانة العجوزة بقيادة احمد الوليد دعم مبادرة حملة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتم اليوم عقد إمتحان محو الأمية لعدد ( ٤ ) فصول من أهالينا بالعجوزة بكثافة(٢٧ )طالب، وذلك لتنفيذ خطة الحزب للقضاء علي الأمية في عام 2030.

وكشف "أمين الحزب"، أنه سيتم إستكمال إمتحان باقي الفصول وفقا للإجراءات الإحترازية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ذلك تم في حضور محمد شهدي الامين المساعد،و مصطفيى هليل عضو هيئة عمرو فايد امين وحدة بين البلدين بميت عقبه ،وعبد الباسط سبل امين تنظيم وحدة بين البلدين المكتب بالعجوزة ،وصبحيه شوقي امينة المرأة بالعجوزة .

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، ومن بينها مبادرات حملة "أنتِ عظيمة".