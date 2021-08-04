/643767/خلافات-عائلية--مصرع-شخص-وإصابة-أخر-في-مشاجرة-بالأسلحة-النارية-في-أسيوط

سادت حالة من الحزن بين أهالي قيرة بني فيز بمركز صدفا في أسيوط، اليوم ، عندما لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل شخص وإصابة أخر بطلق ناري في أسيوط

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية بني فيز بسبب خلافات عائلية.

وأسفر عن الحادث مقتل «سالم. غ. ن»55 سنة، وأصيب « مصطفى. ع» 25 سنة، تم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وجثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق أخر اندلع حريق داخل مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تفاصيل الحريق

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات.

السيطرة على الحريق

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الامبركاب شرق مدينة أسوان، إصابة شخصين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل شرق مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارتي الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انفجار اسطوانة بوتاجاز

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة باشتعال حريق فى منزل بمنطقة الامبركاب بالسيل شرق مدينة أسوان، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

وفي سياق أخر شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة، حريق هائل في سطبل عنتر أعلى الطريق الدائري بدون أى خسائر في الأرواح أو إصابات.