/643766/مفاجأت-بالجملة-في-قائمة-الإسماعلي-لمواجهة-بيراميدز

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة فريقه أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي تقام اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 25 من فعاليات الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج القائمة:

قائمة الإسماعيلي أمام بيراميدز

شهدت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز، العديد من المفاجأت، حيث شهدت عودة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق.

بالإضافة إلى ضم عددا من الوجوه الصاعده، وعلى رأسهم ثنائي فريق الشباب مواليد 200، وهم عبد الرحمن صلاح حارس الفريق ومحمد إيهاب ظهير أيسر فريق الشباب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمد فوزي - عبد الرحمن صلاح.

الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدى - محمد هاشم - مصطفي الزنارى - عبدالله جمعه - محمد بيومي - حسين السيد - محمد إيهاب.

الوسط: محمد حسن - محمد عادل - عماد حمدى - محمود دونجا - عمر الوحش - محمد صادق - أحمد مصطفي - أحمد مدبولى - محمد الشامي - محمد عبد السميع - أرى بابل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شيلونجو - شكري نجيب.

منافسات الدوري الممتاز اليوم

وعلى الجانب الأخر يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق وادي دجلة اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل الاستمرار في مطاردة غريمه التقليدي، الزمالك، على صدارة الدوري الممتاز.

وتعرض بدر بانون، وأيمن أشرف، مدافعي الفريق، لنزلة برد أبعدتهما عن مران الفريق أمس، وعادا للمشاركة مع الفريق في مران فيما قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، استبعاد كلًا من: محمد الشناوي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ناصر ماهر، ومنحهم راحة سلبية بعد عودتهم من المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.