مها جودة تنهي منافسات الغطس بقائمة الإحتياطي في أولمبياد طوكيو 2020 

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أنهت مها جودة منافسات الغطس، لسباق 10 متر سلم متحرك، في قائمة الإحتياطي بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

مها جودة تنهي منافسات الغطس بقائمة الإحتياطي

جاءت مها جودة ممثلة مصر في منافسات الغطس بأولمبياد طوكيو 2020، في المركز الـ 20 لسباق 10 متر سلم متحرك.

ويتأهل إلى الدور نصف النهائي، أول 18 لاعبة فقط، بينما تدخل صاحبتي المركزين الـ 19 و 20، في قائمة الإحتياطي، للمشاركة في نصف النهائي في حالة إصابة إحدى اللاعبات المتأهلة لمنافسات الدور.

وحققت مها جودة 275.30 نقطة بعد 5 غطسات نفذتها، وكانت في المركز الـ 18 قبل خوض الغطسة الأخيرة.

يذكر أن مها جودة أول لاعبة مصرية تتخطى منافسات الدور التمهيدي لمنافسات الغطس، في سباق 10 متر سلم متحرك لفردي السيدات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.