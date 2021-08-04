/643760/تعرف-على-مواجهات-الأهلي-السابقة-قبل-مباراة-وادي-دجلة-اليوم

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل ضيفًا على فريق وادي دجلة في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري وتحقيق الفوز على وادي دجلة وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26جولة، بعدما حقق الفوز في17مباراة على حساب فرق “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان”.

وتعادل في 7 مواجهات أمام”وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي”، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل وادي دجلة مباراة اليوم في المركز السابع عشر برصيد 23نقطة جمعها من27مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 12 مباراة .

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة الفريق استعداداً لمباراة الليلة، وشهدت قائمة مباراة وادي دجلة عودة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، العائد من الإصابة في ظهوره الأول مع الفريق هذا الموسم، وعودة صلاح محسن، مهاجم الفريق، عقب عودته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر الأولمبي .

ويغيب بدر باتون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وجاءت القائمة كالتالي: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏