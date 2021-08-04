/643760/تعرف-على-مواجهات-الأهلي-السابقة-قبل-مباراة-وادي-دجلة-اليوم
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل ضيفًا على فريق وادي دجلة في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري وتحقيق الفوز على وادي دجلة وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26جولة، بعدما حقق الفوز في17مباراة على حساب فرق “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان”.
وتعادل في 7 مواجهات أمام”وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي”، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يدخل وادي دجلة مباراة اليوم في المركز السابع عشر برصيد 23نقطة جمعها من27مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 12 مباراة .
قائمة الأهلي
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة الفريق استعداداً لمباراة الليلة، وشهدت قائمة مباراة وادي دجلة عودة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، العائد من الإصابة في ظهوره الأول مع الفريق هذا الموسم، وعودة صلاح محسن، مهاجم الفريق، عقب عودته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر الأولمبي .
ويغيب بدر باتون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وجاءت القائمة كالتالي: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
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