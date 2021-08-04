بمشاركة نجم كوميدي كبير..الإستعداد لتقديم جزء ثاني من فيلم «ديدو»

/643756/بمشاركة-نجم-كوميدي-كبيرالإستعداد-لتقديم-جزء-ثاني-من-فيلم-ديدو

كشف المنتج أحمد السبكي عن نيته في التحضير لجزء ثاني من فيلم «ديدو» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه في دور العرض السينمائية في مصر و الدول العربية.

دوت الخليج يكشف تحضيرات لجزء ثاني من فيلم «ديدو»

وينضم للجزء الجديد من فيلم «ديدو» نجم كوميدي كبير من المتوقع أن يكون مفاجأة للجمهور وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة كريم فهمي، و حمدي الميرغني، و محمد ثروت، و بيومي فؤاد، وهدى المفتي، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم «ديدو» الجزء الأول

تدور أحداث فيلم «ديدو» حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو، وكان قد تذيل فيلم «ديدو» إيرادات شباك التذاكر أمس، بإيرادات بلغت ألف 992 جنيه أمس السبت.

عرض فيلم «ديدو» على منصة شاهد قريبا

قررت الجهة المنتجة لفيلم كريم فهمي الجديد «ديدو» عرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية الرقمية من المقرر أن تكون شاهد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه في بداية عرضه بالسينمات المصرية، وذلم بعدما اشترت المنصة حقوق عرض فيلم «ديدو» بشكل حصري، ترقبا لعرضه قريبا، والعمل من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

كريم فهمي يحتفل بفيلم ديدو مع عائلة الشهيد رامي هلال

أعرب الفنان كريم فهمي، عن سعادته وفخره بحضور أسرة الشهيد البطل العقيد رامي هلال، الذي جسد شخصيته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021، ونال العديد من الإشادات من قبل الجمهور

ونشر كريم فهمي مجموعة صور مع عائلة العقيد رامي هلال من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقًا معها تعليق: "مع أحلى أسرة، أسرة الشهيد رامي هلال، اللي شرفوني وشرفوا فيلم ديدو بحضورهم، واتبسط جدًا أنهم خرجوا مبسوطين من الفيلم، شكرًا لحضوركم".