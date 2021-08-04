ظهر اليوم..موعد تشييع جثمان فتحية الطنطاوي

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رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، أحد أبرز نجوم الوسط الفني وهي الفنانة فتحية طنطاوي، إثر تعرضها لجلطة في الدم، اذ توقفت عضلة القلب ليتم نقلها لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر ولكن لم يستطع الأطباء اللحاق بها لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

دوت الخليج يكشف موعد جنازة الفنانة فتحية طنطاوي

وكشف الملحن علي سعد، زوج الفنانة فتحية طنطاوي عن تشييع جثمانها بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة.

وتوجهت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بالعزاء لأسرة الفنانة وأصدقائها ومحبيها. وقالت إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبداية القرن الجاري، ونجحت في جذب القلوب بتجسيد شخصياتها في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور.

نبذة عن الراحلة فتحية طنطاوي

فتحية طنطاوي فنانة من جيل الستينيات، وكان المسرح القومي والطليعة بداية مشوارها الفني، ثم بعدها اتجهت إلى التليفزيون والدراما، لتقدم فتحية خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميا بدأتها على المسرح القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية.

وتعد أشهر أعمالها التلفزيونية: "البخيل وأنا"، "سلسال الدم"، "صرخة أنثى"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "الناس فس كفر عسكر"، وغيرها من الأعمال/ أما عن أعمالها السينمائية فقدمت: "ديل السمكة"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "لحم رخيص"، "السجينة 67"، "المحاكمة"، "الطوق والأسورة".

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "أبو جبل"، وظهرت كضيفة شرف، وعرض العمل عام 2019، بطولة الفنان مصطفى شعبان، التي دارت أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعي الممزوجة بالإثارة والتشويق حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.

وكان آخر ظهور للفنانة في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.