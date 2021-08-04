الجمعة المقبل..الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

/643751/الجمعة-المقبلالشاب-خالد-يحيي-حفلا-غنائيا-بالساحل-الشمالي

يستعد المطرب الجزائري الشاب خالد لإحياء حفلا غنائي جديد ولأول مرة بمدينة الساحل الشمالي ضمن الحفلات الأسبوعية التى تقام في قرية Bo Island وذلك في يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أغسطس

دوت الخليج يكشف موعد حفل الشاب خالد بالساحل الشمالي

ويقدم الشاب خالد خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة أبرزها: “شابة، هذا رأيكم، سي لافيه، ديدي، جميلتى بيروت، عائشة وآخرون”، والحفل من تنظيم كلا من سيد فتوح وسيف التهامي، ومن المقرر أن يتألق مطرب المهرجانت الشعبية الفنان حسن شاكوش في نفس الحفل.

أعمال الشاب خالد الغنائية

بدأ الشاب خالد أولى أغانيه وهو في سن 14 عاما، حيث سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "Trigue Lycée" وكان للتغيير الكبير فى موسيقى الراى أثر فى تشجيعه على التقدم فى وقت مبكر ليصبح أشهر مطربى الرأى دوليا، ومنذ بداياته واعتمد ملك الرأى لوك خاص به وعرف بشعره الكثيف والشارب، ويبلغ عدد ألبومات الشاب خالد، 11 ألبوما غنائيا، اذ طرح أولى ألبوماته الغنائيه في عام 1985وكان يحمل اسم "هذا رأيكم"، وآخر ألبوماته من إنتاج عام 2016 و وهو "وحدة بوحدة".

وحصد خالد خلال مشواره الفني على عدد من الجوائز أبرزها جائزة افضل اغنية عن اغنيته " شابة" عام 1989، إضافة إلى جائزة الموركس دور (Murex D'or) عن أغنيته سي لافيه عام2013، كأفضل أغنية عالمية، وغيرها العديد من الجوائز.

حسن شاكوش يتألق بأغنية حبيبتي

وطرح حسن شاكوش مؤخرا، كليب أغنيته الجديد “حبيبتي” الذي قدمها مع الفنانة المتألقة ياسمين رئيس ورغم النجاحات التي حققتها الأغنية إلا أنها لم تخلو من الإنتقادات بسبب مشاركة ياسمين رئيس للكليب، كان من بين منتقدي العمل المخرج وليد منصور فكتب على صفحته الرسمية بموقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: الفنانه ياسمين رئيس ليه بس كده؟ أنت نجحتي في المسلسل و بقالك فتره مركزه في عمل بتعمليه ليه بلا داعي تعملي كده ليه".

وتابع موجها رسالة لياسمين رئيس قائلًا: "أتمني ياسمين تحول توقف الأغنيه أو تشوف حل علشان كل الناس زعلت قوي خاصه مش دويتو مع عمرو أو تامر أو حماقي أو منير كنا قولنا نشوف، ده مهرجان شعبي يا ياسمين".