/643759/بنك-cib--مزايا-فتح-حساب-توفير-في-البنك-التجاري-الدولي-سي-اي-بي

بنك cib يعد البنك التجاري الدولي من البنوك الناجحة جدا والتي ارضت عملاء بنك cib سي اي بي فهو من البنوك العريقة التي تقدم خدمات مميزة للعملاء من البنك التجاري الدولي سي اي بي بنك cib .

مزايا فتح حساب توفير في بنك cib بنك cib هو بنك من البنوك الكبرى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، لأن البنمبه الكثير من المزايا التي تجعله مميز عن جميع البنوك الأخرى. يعد حساب عائد الأفراد من البنك التجاري الدولي سي اي بي نوع من أنواع الحساب الخاص بالأفراد حيث يقومون بفتح حساب يبدأ من 500 جنيهاً وهذا هو الحد الأدنى حتى يتمكن الفرد من أن يفتح حساب التوفير

البنك التجاري الدولي بنك CIB حساب التوفير العائد اليومي التصاعدي من البنك التجاري الدولي يتم حسابه بالشكل اليومي وإضافته إلى الحساب بالشكل الشهري. يوجد عائد شهري تصاعدي في بنك CIB وهو الذي يتم حسابه بالشهر ويتم إضافة بالصورة الشهرية إلى الحساب. عائد ربع سنوي وهو العائد الربع سنوي التصاعدي سي اي بي الذي يتم حسابه بالشكل الشهري ثم يضاف إلى الحساب كل ثلاثة أشهر. يسهل بنك CIB السحب وهذا الأمر يكون بالنسبة إلى الأفراد الذين يحصلون على القروض حيث تصل نسبة الرصيد الإجمالي إلى حوالي 9% .