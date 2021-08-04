أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء: موعد مباراة الأهلي أمام وادي دجلة..طوكيو 2020..« كيشو» يواجه الروسي ومتولي يصطدم بالألماني..الأمريكية سيدني ماكلولين تحصد الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الاربعاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق وادي دجلة اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل الاستمرار في مطاردة غريمه التقليدي، الزمالك، على صدارة الدوري الممتاز.

وتعرض بدر بانون، وأيمن أشرف، مدافعي الفريق، لنزلة برد أبعدتهما عن مران الفريق أمس، وعادا للمشاركة مع الفريق في مران فيما قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، استبعاد كلًا من: محمد الشناوي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ناصر ماهر، ومنحهم راحة سلبية بعد عودتهم من المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية.

طوكيو 2020

يلتقى محمد إبراهيم كيشو في الواحدة إلا ثلث ظهر اليوم الأربعاء، الروسي أرتيم سوركوف بطل العالم 2018 في مباراة الميدالية البرونزية لوزن 67 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر محمد إبراهيم كيشو أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية.

كما يواجه محمد متولى في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، الألمانى دينيس كودلا صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016، في مباراة "الميدالية البرونزية" بمنافسات المصارعة الروماني وزن 87 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الأمريكية سيدني ماكلولين

فازت الأمريكية سيدني ماكلولين اليوم، الأربعاء، بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، حيث كسرت رقمها العالمي، حيث أنهت في 51.46 ثانية وانتصرت على مواطنتها دليلة محمد في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وعادت ماكلولين بعد المجموعة الأخيرة من الحواجز للفوز بذهبية 400 متر حواجز، محطمة الرقم القياسي العالمي بـ51.46 لتطيح بزميلتها في الفريق وحاملة الرقم القياسي العالمي السابقة دليلة محمد كبطلة أولمبية.

وحققت النجمة الصاعدة فيمك بول من هولندا الميدالية البرونزية في 52.03 ثانية، أما الأمريكية دليلة محمد فتوجت بالميدالية الفضية.

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.